برطم: الموازنة لا تساوي حبرها و(قحت) تتحمل المسؤولية

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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صوّب البرلماني المستقل بالبرلمان المحلول أبو القاسم محمد برطم هجوماً عنيفاً على الموازنة العامة للدولة للعام 2020 التي قال إنّها لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
وطالب برطم في تصريحات بحسب صحيفة السوداني الدولية، قوى الحرية والتغيير بتحمل مسؤولية الفشل مع الحكومة الانتقالية التي وصفها بالهشة. وقال” لا يعقل أنّ تصدر”قحت” بيانًا تتبرأ خلاله من الموازنة العامة، فهي من شكلّت الحكومة وفق معاييرها التي قامت على المحاصصة واللا وطنية. وأضاف “كيف لها أن تهرب من مسؤوليتها الآن”.
وفي سياق ذي صلة قال برطم ان المجلس السيادي وبحسب الوثيقة الدستورية لا يجوز له سوى البصمة على الموازنة أي بمعنى ان دوره تشريفي فقط.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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