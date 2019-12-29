مصادر تكشف الحقيقة الكاملة حول وفاة (44) بمرض مجهول

كَشَفَت مصادر، عن معلوماتٍ جديدةٍ بشأن أسباب إصابة ووفاة أكثر من (44) من عُمّال الحفريات بإسكان أبو سعد (73) بعد إصابتهم بتليُّف في الرئة.

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وأظهر الفحص المعملي للتربة التي أخذتها المصادر، لمعامل جامعة الخرطوم، نسباً من اليورانيوم والرصاص، وجزم رئيس قسم الفيزياء بجامعة الخرطوم البروفيسور فاروق هباني، بأنّ هؤلاء العُمّال تعرّضوا لاستنشاق غاز “الرادون” وهو غازٌ مُشِعٌ ويُسبِّب سرطان الرئة نتيجةً لتراكُم هذا الغاز والذي يخترق (الكمامات).

وكشف هباني بحسب صحيفة الصيحة، عن وُجُود عُنصر اليورانيوم وهو عُنصرٌ مُشعٌ يخرج منه غازٌ مُشعٌ في السطح ويترك أثراً، فضلاً عن احتواء التربة على عُنصر الرصاص وهو عُنصرٌ سَامٌ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)