فتيات: طموحاتنا في العام الجديد الارتباط بـ(راجل مرة)

أبدت عدد من الفتيات استعدادهن للارتباط بـ(راجل مرة) في العام الجديد، مبررين ذلك بالظروف الاقتصادية والوضع الراهن الذي جعل عدداً مقدراً من الشباب يعزفون عن الزواج.
هذه التصريحات جاءت بعد أن طرحت مجموعة نسائية في موقع التواصل (فيس بوك) سؤالاً موجهاً للفتيات عن أحلامهن للعام الجديد، وكانت أغلب الإجابات بحسب صحيفة آخر لحظة، هي الارتباط وتحديداً بـ(راجل مرة).
عدد مقدر من النساء المتزوجات هاجمن الفتيات اللائي عبرن عن أحلامهن ووصفنهن بـ(الجاهلات)، فيما دافع بعضهن عن هذه الأحلام باعتبار أنها أحلام مشروعة، ومن حق أي شخص أن يحلم بما يريده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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