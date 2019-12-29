سوار الدهب: (المشوار صعب)

يستعد الفنان مأمون سوار الدهب لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الحديدة التي تجمعه مع الشاعر الكبير اسحق الحلنقي وشعراء آخرين، من بينها أغنية (المشوار صعب)، والتي من المتوقع أن يقدمها في حفله القادم بمناسبة العام الجديد.

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(سوار الدهب) وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال إنه حريص على تقديم تجربته الغنائية الخاصة، وتقديم أعمال غنائية وطنية تكون إضافة لمكتبة الأغنية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)