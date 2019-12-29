الفيحاء السعودي يطلب صهيب الثعلب

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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أبدى نادي الفيحاء الناشط بدوري الأولى السعودي، رغبته في الاستفادة من خدمات لاعب وسط الهلال صهيب الثعلب على سبيل الإعارة في الفترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل، ويتوقع أن يوافق الهلال على الطلب.
وكان الثعلب بحسب صحيفة آخر لحظة، قد خاض تجربة احترافية سابقة مع الفيحاء في موسم 2017.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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