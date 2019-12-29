علاء الدين (فييرا) يحارب العنصرية

أعلن المخضرم علاء الدين يوسف نجم الهلال والمريخ السابق، محاربة العنصرية في السودان، وهدد بمقاطعة أي شخص يستخدم مصطلحات العنصرية. وكتب فييرا منشوراً قوياً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: سلام.. أنا علاء الدين يوسف، حأقطع علاقتي باي زول حيستخدم مصطلح دا (عب) ودا (عرب ظوط) ودا (قبيلتو كدا..) ودا (مسيحي).. أنا سوداني وكفى. Advertisements حأقطع علاقتي تماماً مع كل زول يستخدم مصطلحات عنصرية. كلنا سودانيين.. السودان قبيلتنا.. السودان أبونا وأمنا.. سودان جديد – بدون – عنصرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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