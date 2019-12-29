كورال الموسيقى والمسرح يعود لسبعينيات القرن الماضي بأغنية فريدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشر الفنان وعضو كورال كلية الموسيقى والمسرح هاني عابدين أغنية بلد أحبابي التي تغنى بها الفنان الراحل سيد خليفة ومن كلمات الشاعر إبراهيم رجب، وذلك بمناسبة أحتفال البلاد باعياد الثورة والاستقلال. ووجد الفيديو الاستحسان من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص الصفحة الخاصة بكورال الموسيقى والمسرح. وتم تصوير الاغنية عن طريق الفيديو كليب وأكثر ما يميز الفيديو الطراز الذي اتبعته الفرقة من اختيار الأماكن والملابس وحتى السيارات التي صاحبت جيل السبعينيات من القرن الماضي. وعلق المتابعين على طريقة التمثيل في الكليب وتمنوا للفرقة التقدم وكانت من أبزر التعليقات تلك التي جاءت من أحد المتابعين حيث قال: (ياسلام والله شفنا السودان قبل نتولد، شفنا السودان الكنا بنعرفوا في حكاوي أجدادنا). وأردف قائلاً: (عمل عظيم جداً ولكل مجتهد نصيب. واضح جداً كمية الجهد المبذول في العمل دا في روعتو، وإن شاء الله ربنا يوفقكم وتحصدوا بيهو كتير من الجوائز المحلية والعالمية وأكبر جائزة طبعاً هي إرضاء جمهوركم الكبير والعظيم).