بعثة المريخ تغادر إلى الأبيض لمواجهة التبلدي وإستقبال حافل في انتظارها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تغادر اليوم بعثة فريق كرة القدم بنادي المريخ متوجهة لمدينة الأبيض لمواجهة ممثلها الهلال غداً في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز. المريخ سيطر بشكل كبير علي القسم الأول مستفيداً من مهارات وموهبة نجومه واقترب من إكمال سابع مبارياته في الولايات ليكون أمامه 4 مباريات فقط في النصف الثاني من الموسم. ويعد دفاع المريخ هو الأقوى وهجومه الأفضل وبات عجب على بعد هدف من متصدر لائحة الهدافين ولا يبعد عنه سيف تيري كثيراً.

وكان المريخ قد أدى أمس مراناً أساسياً تحت إشراف مدربه جمال أبوعنجة

الأحمر قدم مستويات جيدة في النسخة الحالية من المسابقة غير أنه فرط في بعض المباريات بسبب النقص الحادي في صفوف الفريق.

للمرة الأولى بعد سنوات صفوف المريخ تقترب من الاكتمال

بعد معاناة حقيقية طوال النسخة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز وغيابات استمرت في كل المباريات سيظهر المريخ أمام هلال التبلدي بصفوف شبه مكتملة بعودة عدد كبير من اللاعبين بدرجة جعلت جمال أبوعنجة يستبعد خالد النعسان والصادق شلش لعدم حاجته لخدماتهما في المباراة الماضية أمام الشرطة القضارف. معاناة المريخ وغياباته سببها الإصابات المتكررة التي ضربت اللاعبين لسوء الإعداد وهو ما فشل فيه المجلس خلال فترته بأكملها بعد أن ودع النادي عهد المعسكرات من فئة خمسة نجوم في أفضل مقرات معسكرات الإعداد. كما فشل المجلس في علاج اللاعبين بالسرعة الكافية ليضطر المدرب للاعتماد على الشباب في المباريات التي سبقت مواجهة الشرطة