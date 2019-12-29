نجم الهلال أطهر الطاهر يكشف ما قاله لزملائه قبل إحرازه هدف في شباك النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال أطهر الطاهر صاحب اول هدف في دوري المجموعات في شباك النجم الساحلي التي كانت (عذراء) قبل مباراة الأمس، انه سعيد بالفوز،الذي حققه فريق الهلال علي النجم الساحلي وقال إن ذلك جاء لتتويح جهود زملائه مشيرا ان كل اللاعبين أدوا مبارا. رفيعه المستوى وانه لم،يخذل زملائه اللاعبين على الإطلاق حينما قال لهم ان الهلال سينتصر في المباراة وإنني لدي احساس ساحرز هدفا وقد كان.

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