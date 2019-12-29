المريخ يعيد تسجيل فيصل العجب بعد ٧ سنوات من اعتزاله.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي المنتمين لفريق المريخ ، بإعادة تسجيل أسطورة الفريق فيصل عجب خلال فترة التسجيلات القادمة التي تنطلق في يناير. حتي يختم اللاعب حياته،في كشوفات الفريق ويتم تكريمه نهايه الموسم في حفل كبير يعلن فيه اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي وراي هؤلاء النشاء ان كابتن المريخ تعرض لظلم كبير وتجاهل من الادارات السابقة وخرج العجب من،كشوفات المريخ عام ٢٠١٣ بعد كتابه خطاب اعتزال لمجلس المريخ ولكن اللاعب انضم إلى مريخ الفاشر في نفس العام.

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