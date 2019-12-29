زوجة سودانية وعشيقها يصوران فيلم إباحي مدته عشرون دقيقة.!

الخليج 365 : أصدرت المحكمة الخاصه بالقضارف حكما يقضي بالسجن ٥ أعوام في مواجهة زوجه وعشيقها لتصويرهما فيلم إباحية مدته (20) دقيقةحقق انتشار واسعا خارج السودان واقرت الزوجة البالغة من العمر ١٩ عاما حسب ما تابعت (سودانا فوق) لدي تسجيلها الاعتراف القضائ بأنها صورت المقطع مع عشيقها بدافع الذكري اولا ثم الانتقام من زوجها التاجر المعروف بأسواق القضارف واجباره علي تطليقها.

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