نانسي عجاج تخطف الأضواء في الرياض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
خطفت الفنانة نانسي عجاج الأضواء بمسرح أبو بكر سالم في بوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الاحتفال بليلة سودان المحبة. ونشر رواد فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع السوشال ميديا تظهر فيه نانسي وهي تحيي جمهورها: (كل سنة وثورتنا محروسة بدماء الشهداء وكل سنة بلدنا بخير بدعوات الملايين من الطيبين من شعبكم، جيتكم شايلة التحايا من أهل الخير، من أرض النيلين جيت ولقيت والسودان في عيونكم و جيت ولقيت غربتكم هي غربة جسد وأرواحكم معانا وحوالينا ومعانا في شوارعنا وبيوتنا.. أتمنى أن نقضي أمسية لطيفة).
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