الدولة تدعو المغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية

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الخليج 365 :
أكد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عبد الرحمن سيد احمد احمد، إهتمام الدولة بشريحة المغتربين واعتبرهم شركاء في التنمية، ودعا المغتربين بالمشاركة الفاعلة في بناء السودان وتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وطالب القائمين على أمر المؤتمر بوضع خلاصة علمية تسهم فى إيجاد الأفكار الملائمة وتنفيذها .
وقال لدى مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السودان للتنمية الذكية الذي نظمه برنامج نقل المعرفة مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة، إن المؤتمر يهدف إلى مراجعة السودان ما تحقف من اهداف التنمية المستدامة.
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