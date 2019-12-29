ابراهيم الشيخ: موازنة 2020 انتصرت لأحلام الشعب السوداني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الناطق الرسمي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، ان الهدف الاساسي في الموازنة لعام 2020، محاصرة التضخم وضبط سعر الصرف .
وقرر مجلس الوزراء السوداني، السبت، عقب اجتماع مشترك عقد بين مجلسي الوزراء والمركزي لقوى الحرية والتغيير، تأجيل قرار رفع الدعم عن المحروقات، لحين عقد مؤتمر اقتصادي قبل نهاية مارس المقبل .
وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية،ان موازنة السودان لعام 2020 راعت تحقيق شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة مشيرًا الى انها جاءت على قدر قامة الشعب السوداني ومستشعرة نبض الشارع .
ووصف القيادي بقوى الحرية والتغيير، الاجتماع بالتاريخي حيث قال : “عقدنا اجتماعًا تاريخيًا وخرجنا بموازنة ترضي الشعب السوداني”.
وأكد الشيخ ان الموازنة انتصرت لأحلام الشعب السوداني وهي اول موازنة للثورة بعد سقوط النظام .
المشهد السوداني
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