التاج: لابد من وجود رؤية جديدة وقانون جديد لمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج إن عدم وجود ولاة مدنيين يقود لعدم الإحساس بتغيير حقيقي على مستوى الولايات، واضاف أن الولاة المكلفين في عدد من الولايات لم يتخذوا أي خطوات فيما يتعلق بتفكيك منظومة المؤتمر الوطني المحلول، في وقت اكد وقوفهم ضد اي ميزانية لا تعكس روح الثورة واعلان الحرية والتغير والوثيقة الدستوري بأي شكل من الاشكال .

وقال التاج خلال مخاطبته ندوة سياسية بـ”كورنيش النيل” بودمدني امس “لابد من وجود رؤية جديدة وقانون جديد لمشروع الجزيرة يستصحب كل المتغيرات والاستفادة من التجارب السابقة بعدم الزج بالمزارعين في عمليات مصرفية وبنكية تؤدي بهم الى السجن خاصة فيما يتعلق بالتمويل الزراعي”، وأكد تمسكهم بالقصاص للشهداء.

صحيفة السوداني