حميدتي: الحلو متأثر جدًا بالغدر الذي تعرّض له من النظام السابق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أوّل محمد حمدان دقلو”حميدتي” إنّ رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ـ عبد العزيز الحلو ابن بلد وعقلاني ومخلص لبلده لكنّه متخوّف من تجربته مع النظام البائد الذي غدر به رغم العهود والوعود.
وأوضح حميدتي في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأحد” أنّ الحلو متأثر جدًا بالغدر الذي تعرّض له من النظام السابق رغم إنّه قبل نتائج الانتخابات المزورة مع ذلك غدروا به وهو يعتقد أيضًا أنّ هذه التجربة قابلة للتكرار.
وأضاف حميدتي بأنّ الحلو رجع للتشاور مع مرجعياته.
وزاد”موضوع طلبه للعلمانية فهذا الأمر مطروح للمفكرين وأصحاب الرأي في البلاد.
باج نيوز
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