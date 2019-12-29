إجازة الموازنة وجدل رفع الدعم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الامور التي اثارت لغطا كبيرا فى الساحة موضوع الموازنة والجدل حول رفع الدعم الجزئي أو الكلي والفوري أو الممرحل ، وقد صاحب الحديث عن الموازنة واجازتها من عدمه الكثير من التوقعات والتحليلات وإن اتفق غالب المتناولون للموضوع حول الصعوبات التى سيعانيها الناس من جراء هذه الخطوة .

وقد حسم الجدل فى جزء منه باعلان وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى إجازة الموازنة بواسطة مجلس الوزراء الذى انعقد يوم الجمعة لمتابعة وحسم هذا الملف ، وقال الدكتور البدوى ان الموازنة اجيزت

فى اجتماع مجلس الوزراء بجلسته يوم الجمعة برفع تدريجي للدعم عن البنزين والجازولين.وأعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في مؤتمر صحفي اجازة الموازنة العامة للحكومة الانتقالية وأشار إلي أن ابرز ملامحها رفع الحد الأدنى للأجور والالتزام بمجانية التعليم في كل مراحله فضلا عن وجبة فطور مجانية للتلاميذ.واعلن البدوي عن كفالة ٩٠٠ الف اسرة بدعم مباشر يقدر ب١٥٠٠جنيه شهرياً بجانب زيادة المرتبات بنسبة (١٠٠%)

وهذه الموازنة بلا شك ستقود البلد الى وضع صعب حتى وإن كان الآتى بعدها حسنا واحسن كما يبشر به مناصرو الرئيس حمدوك ، ولكن محسوبون على الحكومة لايمكن المزايدة عليهم قالوا كلاما خطيرا منافيا لما طرحته الحكومة رافضين دفوعاتها ومنهم رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى الحرية والتغيير السيد عمر الدقير الذى وصف روشتة البنك الدولي برفع الدعم وتحرير سعر الصرف بالفاشلة وقال انها موازنة غير موفقة ، واضاف الدقير خلال مخاطبته ليل الجمعة ندوة نظمتها لجان المقاومة بمدينة الكاملين في ولاية الجزيرة اضاف يقول : بدون استقرار نسبي في الاقتصاد لن يكون هناك حل للمشكلة.

وقال الدقير ان السواد الأعظم من السودانيين الآن يعيشون ضنكاً في العيش وهذه كلها إفرازات النظام السابق، لكن لا بد للحكومة الحالية أن تتعامل مع هذا الأمر.

ودعا الدولة أن تسرع وتضع يدها على كل الشركات، لأن هناك العديد من الشركات موجودة الآن خارج ولاية المال العام.

مراقبون رأوا ان الحكومة ذهبت الى رفع الدعم المتدرج عن البنزين و الجازولين مجبرة مشيرين الى ان الموازنة الجديدة ستجد رفضا شعبيا واسعا خاصة من بعض القوي السياسية التى ستقف في وجه رفع الدعم .

وقد قرأنا فى وسائل التواصل الاجتماعى هذا الصباح ان الحكومة تراجعت عن مقترح رفع الدعم ولاندرى صحة الخبر بالضبط لكنه خبر يبعث على البشرى ان صدق.