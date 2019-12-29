مناوي: قوى التغيير وضعت موانع وعراقيل حال دون تحقيق السلام في...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني مناوي، قوى الحرية والتغيير بوضع موانع وعراقيل، حال دون تحقيق عملية السلام في فترة مبكرة في السودان.

وأضاف “أننا لم نيأس حتى هذه اللحظة، وقادمون لإكمال السلام لبناء أرضية صلبة لينطلق منها السودان.

وقال مناوي في مخاطبة لاحتفالية لجان مقاومة السامراب بالخرطوم الجمعة) ، إن إسقاط النظام البائد، ليس نهاية للعمل الثوري، وأن الأسباب التي جعلت السودانيين يثورون ضد نظام المؤتمر الوطني، لا تزال قائمة.

وأكد أن النازحين واللاجئين، لا يزالون ينامون في العراء، وينتظرون كلمة الحق والسلام والحرية والعدالة، والعودة لديارهم الأصلية بكرامة وإنسانية.

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وأردف “يجب أن تعاد الإرادة التي صلبت الي ما كانت عليه، وان الذين رفعوا شعار “حرية سلام وعدالة” موجودين، وان هذا الشعار ينتظر تطبيقه، وان الشعب السوداني، لم يرفع شعارات الثورة لتحديد من يحكم السودان، إنما كيف يحكم .

وتابع قائلًا “غير الذين اختطفوا لمعان الثورة، يعتقدون أن ذلك أمر يخص الايدلوجيا، ولكن الأمر أوسع من ذلك” فهو يرتبط بقضايا المواطنة المتساوية والهوية والمساواة وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها.

ودعا مني السودانيين للسعي سلميا لتطبيق شعارات الثورة، والضغط على الذي لا يفهم ذلك.

وأضاف قطعنا مشوارا طويلا، غير أن ليس بالضرورة انتهاء الأهداف بمجرد قطع مشاوير طويلة، تابع بالقول “نحن نتفاوض في جوبا لحل القضايا السودانية، وارساء السلام، ويجب أن يتم السلام.