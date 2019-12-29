برطم يطالب قوى الحرية والتغيير بتحمّل مسؤولية الفشل مع الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صوّب البرلماني المستقل بالبرلمان المحلول أبو القاسم محمد برطم هجومًا عنيفًا على الموازنة العامة للدولة للعام 2020 التي قال إنّها لا تساوي الحبر الذي كتبت به.

وطالب برطم بحسب تصريحاتٍ في صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الأحد” قوى الحرية والتغيير بتحمّل مسؤولية الفشل مع الحكومة الانتقالية التي وصفها بالهشّة.

وقال” لا يعقل أنّ تصدر”قحت” بيانًا تتبرأ خلاله من الموازنة العامة، فهي من شكلّت الحكومة وفق معاييرها التي قامت على المحاصصة واللا وطنية.

وأضاف” كيف لها أنّ تهرب من مسؤوليتها الآن”.