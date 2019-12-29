ابراهيم البدوي على خطى معتز موسى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في خطوة تعتبر صادمة للحكومة ومناصريها (القحاتة والمهنيين على السواء) جاء الرفض الصارم الذى قابلت به بعض الجهات المحسوبة على الحكومة إجازة الميزانية واعتبار الأمر سيرا على خطى النظام المباد كما قال تجمع المهنيين فى بيانه شديد اللهجة الذى رفض فيه خبر إجازة الميزانية كما ورد فى بيان التجمع ، أو وصف خطة الحكومة بالفاشلة كما ورد فى كلام السيد عمر الدقير بندوة حزبه مساء الجمعة بمدينة الكاملين .

بيان تجمع المهنيين كان حاد العبارة قاسيا وهو يعلن الرفض القاطع لمقترح الموازنة ومما جاء فى البيان :

نرى في تجمع المهنيين السودانيين أنّ مشروع الموازنة بصورته الحالية إنما هو وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، فهي ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المُباد فيما اسماه بالتحرير الاقتصادي، وهي أيضًا سياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول ولم تكن النتائج أفضل من سابقاتها.

وهنا يذهب المهنيون الى تحذير الحكومة من الوقوع فى ذات الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة السابقة باعتمادها سياسة التحرير الاقتصادى وماترتب عليها وهو ذات ماتسير عليه الحكومة الان بحسب بيان التجمع .

واردف البيان يقول :

من موقعنا النقابي والمنحاز لمصالح جماهير المهنيين والعاملين بأجر، نؤكّد أننا لن نقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعّد بها الإنقاذ، وأن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني (بما في ذلك تقليص دعم السلع) ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافا مسبقة في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية.

نطالب مجلسي السيادة والوزراء الموقرين عدم المضي في إجازة هذه الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا، وحفاظًا على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.

انتهى نقلنا من بيان تجمع المهنيين ونرى انه كان قاسيا على الحكومة عندما وصفها بالتى اعتمدت سياسة الصدمة التى جاء بها معتز موسى لانعاش الاقتصاد فقضى عليه .