مصر تعزز تطبيعها مع العدو ..بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كانت مصر السادات من اوائل الذين جاهروا بالخيانة ووضعوا يدهم فى يد العدو الغاصب ، وفى خطوة لم يقبلها كثير من المطبعين الان زار الهالك انور السادات دويلة الاحتلال مدشنا مرحلة جديدة لم يعرفها الصراع العربى الاسرائيلى ويومها كسر السادات القواعد الصارمة التى ارستها قمة اللاءات الثلاث فىالخرطوم عام 1967 حيث توافق الزعماء العرب على رفض التواصل مع المحتل ورفع المجتمعون فى الخرطوم شعار

لا تفاوض

لاصلح

لا اعتراف

لكن السادات فاوض وتصالح مع الجناة واعترف بهم وهكذا تم كسر المحظور واستمرت مصر مبارك سائرة على خطى سلفه ولم تغير شيئا فى علاقتها مع الصهاينة المحتلين فكان علم الاحتلال يرفرف فى القاهرة مستفزا مشاعر المصريين وعموم العرب والمسلمين واستمرت مصر تتبادل المنافع مع الدولة الغاصبة ويتم شراء وبيع الغاز بينهما بسعر تفضيلى وتساهم مصر فى تضييق الخناق على الفلسطينيين باغلاق معبر رفح بينها وفلسطين المحتلة خدمة للعدو وتضييقا على الشعب الفلسطينى ، وتنسق القاهرة بالكامل مع العدو فى اكبر عملية اجرامية عدوانية يرتكبها العرب بحق اشقائهم الفلسطينيين .

وانتصرت ثورة الشعب المصرى واطاحت بالطاغية مبارك لكن المؤامرة سرقت الثورة الشعبية وجاء السيسى متماهيا مع الصهاينة واضعا يده فى ايديهم الملطخة بالدماء ويوما بعد يوم يتضح حجم ارتباطه بهم فهاهو يتنازل فى صفقة مشبوهة عن جزيرتى تيران وصنافير على البحر ويسلمهما لمحمد بن سلمان وهو ليس إلا وكيلا للصهاينة يستلم نيابة عنهم ولما كان السيسى يخشى ان يقدم على هذه الخطوة بشكل مباشر فان محمد بن سلمان ومن هم مثله جاهزون .

وامعانا فى تعزيز الخطوات التطبيعية وزيادة فى التماهى مع العدو الغاصب نقرأ فى الأخبار ان حكومة الرئيس السيسى وافقت على قيام كيان الاحتلال بصيانة وترميم مبنى قديم كان يستخدمه اليهود فى الاسكندرية وتمت إعادة الموقع العمل واحياء نشاطه المرتبط بشكل مباشر مع اسرائيل مما دفعها الى توفير مبلغ مليون دولار – وهو مبلغ ضخم – لصالح صيانة وتشغيل المعبد الذى اضحى مركزا تابعا لدولة الاحتلال فى خطوة لم تتجرأ أى حكومة مصرية على الاقدام عليها .

ولايظنن احد اننا ضد ترميم اليهود لمعبدهم وحقهم فى اقامة شعائرهم لكننا نقول طالما انه ليس هناك يهود مصريين فان اشراف دويلة الكيان الغاصب على تولى امر هذا المعبد والصرف عليه وادارته يجعل منه محطة من محطات العدو ومركزا من مراكزه ويكرس وجوده فى أرض الكنانة وهذا ما لانرضاه ولايرضاه شعبها الكريم .