عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 29 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

حميدتي للتيار:الحلو رجل وطني لكن يخشى تكرار الغدر به

اجتماع مشترك للحرية والتغيير ومجلس الوزراء يرجئ رفع الدعم

مصادر للتيار: الحلو يغادر جوبا إلى الإمارات

المهدي: المخلوعكان تدميره في تدبيره

تحذيرات من إلقاء النفايات الطبية على الأرض بشارع الحوادث

لجنة المعلمين تسيّر موكبالقصاص والنطق بالحكم في قضية أحمد الخير

سلطات جبل أولياء تجعل أسرًا تعيش في العراء ومواجهة البرد

الجريدة

مجلس الوزراء يتراجع عن رفع الدعم

أسرة الشهيد نزار النعيم تتهم السفارة السودانية بالقاهرة بتزوير شهادة وفاته

الطاقة تنهي حجز88 مربع امتياز للذهب ممنوحة لنافذين من النظام البائد

إبراهيم الأمين: التفاوض في الخارج تشتيت للجهود

استمرار نهب وحرق وتخريب معسكر اليوناميد بنيالا لليوم الرابع

المهدي: التعامل مع صناع انقلاب الإنقاذ بالاجتثاث غير صحيح

لجنة المعلمين تكشف عن تحريك إجراءات جنائية جديدة ضد شركة المعلم

اخر لحظة

تفاصيل جديدة حول الحُكم القضائي على البشير

الحكومة تتراجع عن رفع الدعم

أمر قبض لنجل قيادي ونيابة لفساد الأوقاف

نزع (88) مربع ذهب محجوزة لنافذين وشركات وهمية

الحكومة تفقد (10) ملايين دولار بسبب غاز محروق

الرأي العام

ارجاء رفع الدعم عن المحروقات الى حين عقد مؤتمر اقتصادي في مارس

جبريل ابراهيم لـ(الرأي العام): رفع الدعم سيؤدي لانهيار الحكومة

مفرح يطالب بتخصيص نيابة لفساد الاوقاف

اجتماع مشترك للسيادي والوزراء اليوم لمناقشة الميزانية

اليوم التالي

مجلس الوزراء يتراجع عن قرار رفع الدعم

مجلس الوزراء يعلن عن قيام مؤتمر اقتصادي

مجموعات نيقرز تهدد المواطنين وتنهب ممتلكاتهم بأم درمان

التوقيع على اتفاق إطاري في مسار دارفور

عبد الواحد يكشف عن مبادرة لنقل المفاوضات للخرطوم

أخبار اليوم

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تجميد قرار رفع الدعم عن المحروقات حتى مارس المقبل.

إنهاء هيمنة نافذين من النظام السابق علي مربعات لتعدين الذهب.

جهاز المخابرات يتبزأ من صاحب فيديو مفبرك ادعى انتمائه للجهاز .

عملاق السودان والقارة السمراء يهزم النجم الساحلي في عقر سوسة بصاروخ أطهر الطاهر

السوداني

الحكومة تتراجع عن قرار رفع دعم المحروقات

مجموعة متفلتة قوامها500 شخص تنهب المواطنين بأم درمان

أمر بالقبض على نجل قيادي اتحادي بتهمة سرقة منزلالميرغني

مفرح يكشف تفاصيل صادمة بشأن فساد الأوقاف

الصحة: ازدياد مفاجئ في معدلات الإصابة بالملاريا بالخرطوم

فك احتكار88 مربع تعدين كانت محجوزة لشركات ونافذين بالنظام السابق

“تجمّع المهنيين: لن نقبل أنّ تنفذّ حكومة الثورة سياسةالصدمة

التاج: سنقف ضد أيّ موازنة لا تعكس روح الثورة

الصيحة

تجمّع المهنيين: الموازنة الحالية وصفة لمفاقمة الأزمات

“الصيحة تكشف أسباب وفاة44 مواطنًا بمرض مجهول في أم درمان

المهدي: الشيوعية جائرة..والتطلّع لنهج إسلامي في السودان واجب

توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة الانتقالية ومسار دارفور

قلواك الاتفاق يؤكّد سير مفاوضات السلام في الطريق الصحيح

المحبوب للصيحة: الحركة الإسلامية استنفدت أغراضها ولابدّ من فكرة جديدة

مفرح يكشف تفاصيل جديدة عن فساد الأوقاف ويعتزم زيارة كاودا

تراجع في أسعار العملات والدولار يستقر في83 جنيهًا

وعود أمريكية بفك العزلة المصرفية عن السودان مطلع2020

السوداني الدولية

بضغط من قوى الحرية..الحكومة تتراجع عن رفع الدعم

أديس أبابا تشرع في استخدام ميناء بورتسودان

المهدي: التطلّع لنهج إسلامي في السودان واجب

جوبا تشهد التوقيع على اتفاقٍ إطاري حول مسار دارفور

خبير اقتصادي: رفع الدعم أكبر خيانة منالمالية

مانيس: النظام البائد حول جهاز المغتربين مصدرًا للجبايات

أمجد فريد:الحرية والتغيير تتلكأ في تكوينالتشريعي بمبررات غير مقبولة

برطم: الموازنة لا تساوي حبرها وقحت تتحمّل المسؤولية

الانتباهة

إلغاء رفع الدعم

حجز88 مربع تعدين ممنوحة لنافذين سابقين وشركات مجهولة

مفرح: فساد كبير في عقود الأوقاف بالخرطوم

السجن لزوجة وعشيقها صورا فيلمًا إباحيًا

المعزول في الفيلم: البعثيون حاولوا الانقلاب حتى أوصلناهم رمضان ودفناهم

“17 ألف طالب جامعي بلا سكن في الجزيرة

المهدي:الشيوعية جائرة والتعامل معالإنقاذ بالاجتثاث غير صحيح

هجوم لعصابات متفلتة في قلب أم درمان يثير الرعب والشرطة تتدّخل

الحداثة

إحباط محاولتي تهريب أدوية على منفذأرقين

“تجمّع المهنيين يتهم مجلس الوزراء بتجاهل المقترحات التي وصلته بشأن موازنة 2020

مؤتمر البجاالتصحيحي يطالب بتنفيذ برامج للعون الإنساني إلى حسن اكتمال عملية السلام

ساطع الحاج: لن يكون هناك فرد ينتمي لـالمؤتمر الوطني في مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية

مناوي: أحزاب داخلالحرية والتغيير لا ترغب في تحقيق السلام