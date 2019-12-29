الكهرباء: الربط الشبكي مع مصر في العام (2021)

قطعت الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة، بأن اكتمال الربط الشبكي مع مصر بمقدار (300) ميقاواط في العام 2012م، وأوضح المدير العام للشركة السودانية سليم سليم أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع مصر بقدرة (50) ميقاواط بداية العام 2020، وأشار إلى وجود مسألة فنية مازالت عالقة تحول دون اكتمال الربط الشبكي بين الجانبين، وقال أهم تلك المسائل عدم توحيد لغة الخطاب بين البلدين.

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وقال سليم بحسب صحيفة أخر لحظة، إن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة أن يكتمل الربط مع مصر قبل دخول صيف العام المقبل، وأضاف لكن التحديات أكبر مما نتوقع، وأكد من الصعب أن يكتمل في العام 2020 وتحتاج إلى وقت كافِ، مشدداً على ضرورة توحيد لغة الخطاب بين الطرفين.

وأشار سليم إلى إجراء مفاوضات الآن بين وزارتي مالية البلدين بشأن تحديد تسعيرة الكهرباء بالنسبة للكيلو، مؤكداً عدم استمرار قطوعات الكهرباء في الصيف المقبل، وقال لكنها يتنخفض تدريجياً، وجزم بأن تعرفة كهرباء إثيوبيا من أفضل التعريفات، ونوه إلى عدم وصولهم لخطاب أو توجيهات من الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)