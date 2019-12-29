الحكومة تفقد (10) ملايين دولار بسبب غاز محروق

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم لدى مخاطبته ملتقى السودان الأول للنفط والغاز، أن التحديات الحالية تتمثل في زيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى (100) ألف برميل يومياً هي طاقة المصفاة التشغيلية بحسب صحيفة آخر لحظة، وكذلك زيادة المخزون النفطي وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات النفطية بأقصر الطرق، واسغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يحرق في الهواء وتقدر قمته بـ(10) ملايين دولار يومياً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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