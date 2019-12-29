لجنة المعلمين: إجراءات جنائية جديدة ضد شركة المعلم

انتقدت لجنة المعلمين تلكؤ لجنة تفكيك الانقاذ لاستمرار سيطرة رموز النظام البائد على مؤسسات الدولة. وكشفت في الوقت ذاته عن تحريك اجراءات جنائية جديدة ضد شركة المعلم.

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وكشفت عضو لجنة المعلمين قمرية عمر عن ملفات فساد مالي وإداري ببرج المعلم وقالت بحسب صحيفة الجريدة، إن تلك الملفات تحتاج الى خطوات عاجلة من قبل لجنة تفكيك الانقاذ لمحاسبة كل من يثبت تورطه، ولاسترداد المال العام ونوهت

الى أن لجنة المعلمين شرعت في وقت سابق في فتح ملف شركة برج المعلم لمراجعة صكوك المعاشيين غير أن المحكمة آنذاك شطبت البلاغ الذي أكملت اللجنة كافة مراحل التقاضي فيه ووصل الى المحكمة الدستورية والنظام المخلوع في أوج سيطرته، وطالبت كل المعلمين المعاشيين بالمساهمة في اكمال ملفات الصكوك حتى يتسنى للنيابة إكمال التحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)