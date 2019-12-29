“الدقير” ينتقد بطء لجان فض الاعتصام

قال القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن لجان فض الاعتصام بطيئة في خطواتها نحو كشف الحقائق ومعرفة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، وأضاف “إننا ننتظر والشعب أيضاً ينتظر ولا مساومة في دم هؤلاء الشهداء)،

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وأكد الدقير خلال مخاطبته احتفالات وزارة التعليم العالي بالذكرى الأولى للثورة بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن دم شهداء الثورة غالي ونفيس ولا تنازل عنه ولا مزايدة أو نكوص.

وقال الدقير إن كل مرحلة من عمر الثورة تمثل تحديات جسيمة وصعوبات أليمة يتم تجاوزها عبر صمودنا وإرادتنا نحو التغيير، وأضاف بأن الثورة مشتعلة لن يتركها الشعب تختطف من قبل الأعداء وأصحاب المنفعة والمصالح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)