وصفت الموازنة بالانبراشة للبنك الدولي

صوبت عضو لجنة المعلمين قمرية عمر انتقادات حادة للموازنة الجديدة ووصفتها (بالانبراشة للبنك الدولي) واعتبرت انها موازنة محبطة لجهة أن وزراء الدولة لم يراعوا وصلوهم الى السلطة على أرواح الشهداء، والمفقودين وبعض الجرحى الذين لم تجف دماءهم بعد.

وهددت في الوقت ذاته باللجوء للشارع للمطالبة باسقاط الحكومة حال لم تتراجع عن رفع الدعم، وسخرت من أن تدفع سياسات الحكومة الانتقالية بعودة الثوار لترديد شعارات (لن يحكمنا البنك الدولي)، وقالت قمرية بحسب صحيفة الجريدة: جئنا بوزراء ليسوا في قامة الثورة لأن رموز النظام لا زالوا قابضين على مفاصل الدولة ولا تزال الأموال المنهوبة وملفات الفساد عالقة).

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وأكدت أن وزير المالية ابراهيم البدوي أعاد انتاج موازنة العام الماضي التي وضعها النظام البائد برئاسة رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وقطعت بأن الموازنة بصورتها الراهنة تخدم الرأسمالية وترفع من نسبة الأسر التي تعاني من الفقر، وأشارت الى أن تجمع المهنيين سبق وان طالب في مذكرة دفع بها لرئاسة مجلس الوزراء لمعالجة التشوهات الوظيفية والتي نتجت عنها الفوارق في المرتبات في الدرجة الوظيفية الواحدة، وانتقدت عدم استجابة الموازنة لذلك، مما يعني عدم احداث الحكومة الانتقالية لأي تغيير في معالجة الاختلالات الوظيفية.

الخريطوم: (أخبار الخليج 365)