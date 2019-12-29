أسرة الشهيد نزار النعيم تتهم السفارة السودانية بالقاهرة بتزوير شهادة وفاته

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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اتهمت أسرة الشرطي نزار النعيم الذي توفى في ظروف غامضة بالقاهرة السفارة السودانية بتزوير شهادة وفاة له من مستشفى بولاق الدكرور وقطعت بأن ابنها لجأ الى مستشفى القصر العيني للعلاج ،وأعلنت في الوقت ذاته عزمها تسيير موكب الى النائب العام بعد غدٍ الثلاثاء للمطالبة بالكشف عن نتائج تشريح جثمان الشهيد، وأماطت أسرة الشهيد اللثام حول تفاصيل وفاة ابنها وقالت في بيان (لجأ النعيم لمستشفى القصر العيني للعلاج من اعراض التسمم وتم اعطاؤه دواء لوقف النزيف ومسكن وارساله للمنزل وعند زيادة الاعراض لديه رجع للمستشفى ومات في الطريق تفاجأنا بشهادة الوفاة الصادرة من مستشفى الدكرور التي لم تر الشهيد حياً او ميتاً تكتب إن سبب وفاته التهاب رئوي وأردفت الأسرة “أجمع كل الاطباء من الاسرة ومعارفنا على موت نزار بالسم وطالبنا بالتشريح”.
وانتقدت الأسرة تأخير ظهور نتائج التشريح الذي كان من المفترض أن يعلن عنه بعد 5 أيام فقط من أخذ العينات الذي تم في الثامن من شهر نوفمبر الماضي وأكدت وفقاً لصحيفة الجريدة، عدم تسلمها نتائج التشريح حتى الوقت الراهن على الرغم من تسليمها للنيابة واعتبرت الاسرة إن ماتعرض له ابنها من سجن ومحاكمة وقتل في عهد الحكومة المدنية التي ناضل من أجلها وأعربت عن احساسها بالحزن والغضب لتأخير فتح البلاغ وطمس الأدلة على حد قولها، يذكر أن نزار توفي في ظروف غامضة على خلفية تصريحاته بامتلاك أدلة تثبت تورط ضباط في فض الاعتصام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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