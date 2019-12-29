ابراهيم الأمين: التفاوض في الخارج تشتيت للجهود

حذر القيادي بحزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الأمين من استمرار التفاوض لحل قضايا السودان في منابر خارج البلاد والتي ضمت اديس أبابا، الدوحة جوبا وقال الأمين: هنالك من يتحدث بأن يكون التفاوض في هذه الدول ولكن هذا تشتيت لجهود السودان واتاحة فرصة لاطراف لتكون طرف في الصراعات الموجودة في البلاد.

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واضاف “مافي دولة تخدم دولة أخرى لله لأن الدول تخدم مصالحه”، ونوه الى ان هناك دولاً كثيرة اصبحت توظف علاقاتها مع حركات تحمل السلاح في كثير من دول العالم للمحافظة على مصالحها، وأقترح الامين أن يكون التفاوض في الداخل في “منطقة “كاودا” او نيالا او أي منطقة أخرى، مؤكداً بحسب صحيفة الجريدة، أن “الحل في السودان” بمشاركة جميع ابناء السودان، وبرقابة الشعب، وشدد القيادي بحزب الامة على أن البلاد تعاني من مهددات داخلية وخارجية تتطلب بأن تصل الاطراف الى السلام في أسرع فترة ممكنة ويأتوا للداخل ليتحملوا المسؤولية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)