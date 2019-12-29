تفاصيل جديدة حول الحكم القضائي على “البشير”

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير أول أمس، باستئنافها حول قرار المحكمة بإيداع موكلها مؤسسة إصلاح اجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال محل الدعوى بعد إدانته في تهم فساد وحيازة نقد أجنبي، وتلقي أموال من دولة أجنبية.

وقال عضو الهيئة محمد الحسن الأمين لمصادر، إن البشير لا يزال بمحبسه بسجن كوبر حتى الآن، وإن وضعه القانوني (منتظر) لحين الفراغ من التحقيقات الجارية معه في بلاغ انقلاب 1989م، وأوضح الأمين أن الدفاع تسلم قرار المحكمة بعد 14 يوماً بسبب بيروقراطية عمل المحاكم في الطباعة والتوقيع بينما من المفترض استلامه في ظرف 48 ساعة من النطق بالحكم.

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وأشار الأمين بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الهيئة طلبت مهلة إضافية لتقديم عريضة ثانية لمحكمة الإستئناف المكونة من ثلاثة قضاة، لأن كتابة العريضة الأولى استغرقت يوماً واحداً فقط ولم يتسن للهيئة دراستها بالشكل المطلوب، وأكد الأمين أن دفاع البشير لم يتمكن من مقابلته بعد صدور الحكم، ووصف قرار المحكمة بغير الواقعي لصعوبة إنفاذ الحكم بالمادة 48(ج)، وذلك لعدم وجود دور تدبير لرعاية وإصلاح كبار السن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)