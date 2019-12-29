النطق بالحكم في تلاعب (36) شركة أدوية بحصائل الصادر اليوم

من المقرر أن تسدل محكمتا جرائم الفساد ومخالفات المال العام والأوسط بالخرطوم اليوم الستار على أكبر ملفي إتهام لـ(36) شركة أدوية وبنك شهير بالتلاعب في حصة تمويل الادوية من عائدات الصادر فى البلاد ابان عهد النظام السابق، ويواجه الاتهام في الملفين عدد (16) رجل أعمال ومدير بنك شهير، وحددت جلسة اليوم بالمحكمتين للنطق بالحكم في القضيتين.

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وبحسب الاتهام فان محكمة الفساد كانت قد شرعت فى محاكمة شركتين وبنك شهير بالتلاعب في حصة تمويل الادوية من عائدات الصادر، وتشير الوقائع إلى أن ‏المتهمين استغلوا نفوذهم للاستيلاء على مبالغ مخصصة من حصيلة الصادر لاستيراد الأدوية من الخارج، وتحصلوا ‏على المبالغ التي قدرت بمليارات الجنيهات واستخدموها في غير ما ‏خصصت له حسب موجهات البنك المركزي مما تسبب في أزمة في توفير بعض الأدوية ‏وارتفاع أسعارها.

وبحسب صحيفة السوداني تشير وقائع الدعوى الثانية إلى أن محكمة الاوسط الخرطوم وضع أمامها ملف (14) متهماً في قضية تلاعب (34) من شركات الأدوية في أموال استيراد الدواء، ووفقا لوقائع البلاغ فإن المتهمين وهم أصحاب شركات وهمية استلموا أموالا مخصصة للأدوية وحولوها لمصلحتهم الشخصية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)