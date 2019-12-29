المواصفات تجيز خطة العام الجديد

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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يجتمع مجلس اداء الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الثاني للعام الحالي يومي التاسع والعشرين والثلاثين من هذا الشهر لتقييم الاداء ومؤشرات قياس الخطة برعاية الدكتور شريف محمد شريف المدير العام للهيئة بحضور مديري الادارات والفروع والاقسام والوحدات.
وأكد المدير العام للهيئة بحسب صحيفة السوداني الدولية، اهمية القياس الدوري للخطة ومتابعة مؤشرات القياس والتقويم بغرض التحسين المستمر مشيراً الى ان الهيئة اجازت خطتها للعام 2020، بمحاور عملها المختلفة تعزيزاً لدورها في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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