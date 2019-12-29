الثروة الحيوانية: لا اتجاه لوقف صادر الماشية

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. علم الدين عبد الله، أن الوزارة لن توقف صادر الماشية الحية ولكنها ستعمل على زيادة صادر اللحوم المذبوحة، ودعا لوضع استراتيجية للنهوض بالصادرات.

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وأوضح عبد الله خلال مخاطبته المنتدى البيطري الخامس امس، أن قطاع الثروة الحيوانية يحتاج لتحليل المشكلات وتحديات الإنتاج والصادرات ومعالجتها وتحقيق أهدافها في الأمن الغذائي، وقال “البلاد لديها موارد متعددة ولكن الإستفادة منها ضعيفة جداً”، وأعلن فتح أبواب الوزارة لكل ما يصلح ويساعد على بناء البلاد.

من جانبه، أقر وكيل الوزارة د. عادل فرح، بغياب السياسات والاستراتيجيات والتضارب والتقاطع في معظم الوزارات، وقال بحسب صحيفة السوداني الدولية، إنها تعمل بـ “رزق اليوم باليوم” وأوضح أن (85%) من سياسات الوزارة تنفذها وزارات أخرى، ونوه إلى أنه لا توجد سياسة تتحكم في صادرات القطاع، وأضاف “المرحلة تتطلب من وزارتي الثروة الحيوانية والزراعية أن تكونا رائدتين للاقتصاد لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التجارة العالمية، بتكوين لجنة تعمل على وضع التوصيات في استراتيجية قابلة للتنفيذ”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)