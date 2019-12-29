وزيرة النقل الاثيوبية بالخرطوم

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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تصل الخرطوم مساء اليوم الاحد وزيرة النقل والطرق الاثيوبية دقماويت موقس يرافقها حاكم اقليم الامهرا وعدد من مدراء مؤسسات الشحن والنقل الاثيوبية في زيارة تستغرق ثلاثة ايام، تلتقي خلالها وزير وتقوم بزيارة ميناء بورتسودان والميناء الجافللوقوف على الجاهزية من اجل استخدام بوترسودان في استقبال الواردات الاثيوبية.
كما يناقش الوفد الاثيوبي مع نظيره السوداني بحسب صحيفة السوداني الدولية، سهولة انسياب الواردات والصادرات الاثيوبية عبر الطرق البرية الحدودوية بين البلدين.
يذكر ان استخدام اثيوبيا لميناء بور تسودان كان احد ابرز مخرجات الملتقى الاقتصادي الاستثماري الاثيوبي السوداني الذي نظمه مجلس الاعمال السوداني الاثيوبي المشترك بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا قبل شهور. وهو ما اكده رئيس الوزراء السوداني د. حمدوك بقوله ان مخرجات الملتقى تمثل ارضية التعامل بين البلدين اقتصادياً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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