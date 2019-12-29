عبر مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة والصناعة، مدني عباس مدني والقيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ مساء السبت كشف مدني تفاصيل الاتفاق بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بخصوص موازنة 2020. حيث أعلن مدني بحسب متابعة محرر كوش لوقائع المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء أرجأ قرار رفع الدعم عن “البنزين” و “الجازولين” وذلك بعد حوالي يوم من إجازة ميزانية 2020 التى أقرت الرفع التدريجي للدعم المحروقات. وقال مدني سيترك الأمر وقضايا الإقتصاد لمؤتمر إقتصادي يعقد في مارس 2020 . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مدني يعلن عن تراجع مجلس الوزراء عن قرار رفع الدعم عن (البنزين) و (الجاوزلين) في موازنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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