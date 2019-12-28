عبدالله حمدوك - رئيس الوزراء

اتفق مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير، اليوم، على إرجاء رفع الدعم عن الوقود. وأجاز مجلس الوزراء، امس مشروع موازنة 2020 تتضمن رفع تدريجي عن (البنزين،والجازولين)، ومجانية التعليم والصحة، بالاضافة إلى زيادة المترتبات بنسبة 100%. وقال عضو بالمجلس المركزي لقوى التغيير، ل(اخبار الخليج 365)، توصلنا إلى الإبقاء على الدعم الذي تقدمه الدولة في المحروقات. وكشف عن توافق بين المجلسين على عقد مؤتمر اقتصادي عاجل لمناقشة القضية باستفاضة. واضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه، ان الحكومة وقوى اعلان الحرية والتغيير ستشرع في اجراء حوارات صريحة لتنويره بما يترتب عليه عدم رفع الدعم السلعي.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| قرار مهم من الحكومة وقوى التغيير بشأن رفع الدعم في موازنة ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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