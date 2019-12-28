التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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أصدر الناطق الرسمي بإسم جهاز المخابرات العامة اليوم تعميم صحفي نفي فيه أن يكون الشخص الذي يدعي الانتماء للجهاز في شريط فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي له علاقة بالجهاز أو كان من منسوبيه في يوم من الأيام .
وأوضح جهاز المخابارت العامة بحسب سونا – أنه يتعرض لحملة تشويه مستمرة خدمة لأجندة ضارة بالوطن ومصالحه وأمنه وإستقراره من بعض الجهات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز المخابرات العامة: لا علاقة للجهاز بالفيديو المتداول ونتعرض لحملة تشويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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