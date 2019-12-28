جهاز المخابرات العامة: لا علاقة للجهاز بالفيديو المتداول ونتعرض لحملة تشويه

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أصدر الناطق الرسمي بإسم جهاز المخابرات العامة اليوم تعميم صحفي نفي فيه أن يكون الشخص الذي يدعي الانتماء للجهاز في شريط فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي له علاقة بالجهاز أو كان من منسوبيه في يوم من الأيام .

وأوضح جهاز المخابارت العامة بحسب سونا – أنه يتعرض لحملة تشويه مستمرة خدمة لأجندة ضارة بالوطن ومصالحه وأمنه وإستقراره من بعض الجهات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)