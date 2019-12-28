وزير الطاقة: تحقيق زيادة الإنتاج من مطلوبات الثورة

قطع وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم بتحقيق تغيير كبير في مجال الطاقة والتعدين وإحداث ثورة حقيقية بزيادة الإنتاج النفطي لتغطية حاجة البلاد من المنتجات البترولية وتشغيل المنشآت النفطية بطاقتها التشغيلية الكاملة من مصافٍ ومحطات ضخ وخطوط نقل وموانئ تصدير.

جاء ذلك لدى مخاطبته ملتقى السودان الأول للنفط والغاز والذي أمه عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين العاملين بالجامعات ومعاهد البحوث وقيادات قطاع الطاقة والتعدين وشركات البترول لوضع أسس علمية لقضايا الاستكشاف وزيادة الإنتاج النفطي واستقرار الإمداد النفطي وضبط توزيعه واستغلال الغاز المصاحب ودخوله كرافد من روافد الطاقة وتنمية مجتمعات مناطق البترول.

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وكشف الوزير أن التحديات الحالية تتمثل في زيادة الاإنتاج النفطي ليصل إلى (100) ألف برميل يومياً هي طاقة المصفاة التشغيلية وزيادة المخزون النفطي وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات النفطية بأقصر الطرق، واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يحرق في الهواء وتقدر قيمته بـ(10) ملايين دولار يومياَ بجانب استغلال الغاز المكتشف في مربع (15-8) للاستفادة منه في تشغيل المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء، معلناً أن توقيع عقد تشغيل مشروع كهرباء الفولة لاستغلال الغاز هو في الربع الأول في 2020م .

وأكد وزير الطاقة والتعدين التزامه بتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها الملتقى وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لمقابلة التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز، موجهاً الشركة الوطنية للبترول (سودابت) بقيادة مبادرات تطوير قطاع النفط مع الخبراء بالقطاع والمختصين بالجامعات الوطنية وأن تكون مقراً للبحوث والدراسات، التي تعني بوقف تدهور إنتاج النفط وزيادة المخزون .

وأبان وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد بحسب سونا – أن الملتقى يحمل الهموم الوطنية لمعالجة القضايا الأساسية والعمل على نهضة القطاع ومعالجة المشاكل التي تحد من زيادة الإنتاج النفطي بجانب مشاكل الإمداد والتوزيع وصفوف الوقود واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والسعي لمعالجة مشاكل المجتمعات المحيطة بحقول البترول بتوفير الخدمات، مؤكداً أن التوصيات تكون بمثابة خطة عمل للنهوض بالقطاع حتى تنعكس على حياة المواطنين .

وأكد المهندس أيمن أبو الجوخ المدير العام للشركة الوطنية للبترول (سودابت) أهمية عقد الملتقى الذي يعنى باستصحاب كافة آراء الخبراء في مجال الطاقة في القطاعين العام والخاص لوضع بناء نهضة قطاع النفط والغاز وايقاف التدهور الذي حصل في قطاع النفط منذ انفصال الجنوب، كاشفاً عن الجهود التي تبذل لعودة القطاع كداعم أساسي في نهضة السودان، وأهمية الطاقة التي تحرك كافة القطاعات الصناعية والزراعية وغيرهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)