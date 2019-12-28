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الهلال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر النجم الساحلي في عقر داره

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 28-ديسمبر-2019

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الهلال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر النجم الساحلي في عقر داره

نجح فريق الهلال منذ بداية مباراته مع النجم الساحلي بتونس في إحكام السيطرة على اللقاء رغم الهجوم الضاغط من جانب أصحاب الأرض في الشوط الأوّل غير أنّ الدفاع الهلالي كان في الموعد وتماسك ليضيع أصحاب الأرض فرصاً بالجملة.

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وأفلح لاعب الهلال “أطهر الطاهر” في منح فريقه هدف التقدّم في الدقيقة الـ”59″ بعد مجهود كبير .

ورفع الهلال رصيدة بهذا الهدف  إلى”6″ نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي يملك ذات الرصيد.

وسيستقبل الهلال في العاشر من يناير القادم نظيره النجم الساحلي بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات بأبطال أفريقيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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