التاريخ: 28-ديسمبر-2019
4 مشاهدة
رفض زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي السبت الدعوة للعلمانية الأصولية التي تلغي قيم المعاني الغيبية، مشدداً على أهمية اعتماد اللغة العربية اللغة الوطنية للبلاد، مع الاحتفاظ للثقافات الأخرى بممارسة حقوقها الثقافية.
وخاطب المهدي بالخرطوم مؤتمر مراجعات الخطاب الإسلامي وإدارة التنوع في السودان الذي أقامه مركز المقاصد للتدريب بالتعاون مع مركز التقدم العربي للسياسات “لندن” واصفاً التطلع لنهج إسلامي في السودان بأنه واجب بشرط أن يراعي المساواة في المواطنة والآلية الديمقراطية.
واعتبر المهدي بحسب الشروق – أن التجربة الإسلاموية الأخيرة خلقت ردود فعل سلبية للنهج الإسلامي، داعياً إلى أن يكون الطرح الإسلامي مراعياً للنهج المقاصدي ومتصالحاً مع التنوع من حيث المبدأ.
ودعا المهدي الحزب الجمهوري لمراجعة الفكرة الجمهورية لصاحبها محمود محمد طه، خاصة موقفها من نسخ القرآن مشيراً إلى أن المطلوب هو التدبر لا النسخ. ورأى المهدي أن التعامل مع صناع انقلاب الإنقاذ بالاجتثاث غير صحيح، مشيراً إلى أن الصحيح أن يقوم الإنقاذيون بنقد ذاتي اعترافاً بخطأ الانقلاب، والتمكين الحزبي، وخطأ التطبيق التحكمي للشريعة.
وحذر المهدي من التعبيرات المعادية للإسلام مشيراً إلى أن مثل هذه التيارات يجب أن تعلم أن الإسلام بالإضافة لمركزه الروحي فإنه محمول ثقافي شعبي هائل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي يدعو لـ”العربية” لغة رسمية ويحذر من “العلمانية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.