مانيس: النظام البائد حول جهاز المغتربين مصدراً للجبايات

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس إن السياسات والبرامج التي اتبعها النظام البائد جعلت من جهاز المغتربين مصدراً للجبايات منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الوطن وأبنائه في المهاجر و الاهتمام بهم.

وخاطب مانيس السبت مؤتمر السودان للتنمية الذكية والذى ينظمه جهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة بقاعة الصداقة بالخرطوم.

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وقال مانيس بحسب الشروق – إن مؤتمر السودان للتنمية الذكية والذى تداعى إليه الخبراء والكفاءات من أبناء السودان بالخارج امتداداً للحراك الثوري لثوره ديسمبر المجيدة وتجسيداً لتكامل جهود أبناء السودان بالخارج لإنجاح برنامج الحكومة الانتقالية.

بينما جدد الأمين العام للجهاز بالإنابة الدكتور عبدالرحمن سيد أحمد على ضروره تعظيم الاستفادة من مبادرات الكفاءات والخبرات السودانية بالخارج فى دعم مسيره البناء والتنمية فى الفتره المقبله.

من جهته أعلن البروفيسور علام النور رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة عن سعى المنظمة بالتعاون مع جهاز المغتربين وعبر برنامج نقل المعرفة واستفادته من قائمة البينات التى أعدها جهاز المغتربين فى السنوات الماضية فى تقديم عدد من الأطروحات والأفكار والمشروعات .

ويواصل المؤتمر أعماله حتى 29ديسمبر بمشاركة أكثر من 100 خبير سوداني بالخارج و ممثلي المؤسسات والوزارات الحكومية و الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)