مدرب الهلال السوداني يكشف أسباب الفوز على النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حمادة صدقي يكشف عن الأسباب التي ساهمت في انتصاره الغالي على النجم الساحلي بتونس بالبطولة الإفريقية.

أعرب مدرب الهلال السوداني حمادة صدقي عن سعادته بالأداء والروح القتالية التي أدى بها فريقه أمام النجم الساحلي، مقرًا بأنّها كانت السلاح الفعّال لحسم المواجهة لصالحه، كاشفًا عن خطته التي اعتمد فيها على إغلاق مفاتيح اللعب في الفريق التونسي.

واقتنص الهلال السوداني فوزًا غاليًا خارج ملعبه أمام النجم الساحلي بهدفٍ دون مقابل في المرحلة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا اليوم”السبت”.

وقال صدقي في تصريحاتٍ عقب نهاية اللقاء إنّه بنى حساباته على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلي في ملعبه لأنّه يخطّط لبلوغ المرحلة القادمة في المنافسة.

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وأضاف” المباراة كانت مهمة لنا، لأنّ أيّ نتيجة إيجابية فيها من شأنها أنّ تمنحنا دفعة إلى الأمام في دوري أبطال أفريقيا”

وأشار صدقي إلى أنّه على إغلاق مفاتيح اللعب في فريق النجم الساحلي بشكلٍ تكتيكي كان مميزًا.

وتابع” درست النجم جيدًا، وعلمنا على منعه من القيام بهجمات منظمة، ولعبنا على الهجمات المرتدة وحافظنا على تماسكنا الدفاعي بشكل إيجابي”.

يشار إلى أنّ الهلال السوداني سيستقبل نظيره النجم الساحلي في الجولة الرابعة بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” في العاشر من يناير المقبل.