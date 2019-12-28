الكاردينال: الف دولار لكل لاعب في حالة الفوز على النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن رئيس الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال عن حافز بالدولار يصل لالف دولار لاي لاعب في الهلال في حالة الفوز على النجم الساحلي بسوسة والعودة بنقاط المواجهة وحرص رئيس الهلال على وداع اللاعبين وتشجيعهم لتحقيق نتيجة ايجابية تعبر بهم للمركز الاول في المجموعة.

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