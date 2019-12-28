عاجل| وزير الطاقة والتعدين يتعهد بتغطية احتياجات البلاد من الوقود

السبت 28 ديسمبر 2019

تعهد وزير الطاقة والتعدين، عادل ابراهيم، بزيادة الانتاج النفطي لتغطية حوجة البلاد من المنتجات البترولية، وتشغيل المنشآت النفطية بطاقتها التشغيلية الكاملة. وأضاف لدى مخاطبتة ملتقي السودان الاول للنفط والغاز، شارك فيه عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، ان الوزارة تعمل وضع أسس علمية لقضايا الاستكشاف واستقرار الامداد النفطي وضبط التوزيع واستغلال الغاز المصاحب وتنمية مجتمعات مناطق التنقيب. واشار الوزير إلى ابرز التحديات الحالية زيادة الانتاج النفطي ليصل الي (100) الف برميل يوميا، وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات النفطية، واستغلال الغاز الذي يحرق في الهواء وتقدر قيمته ب (10) مليون دولار يومياَ. واعلن توقيع عقد تشغيل مشروع كهرباء الفوله لاستغلال الغاز هو في الربع الاول في 2020. وأكد التزامه بتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها المتلقي وتوفير كل الامكانيات المطلوبة لمقابلة التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز. ومن جانبه قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، بان الملتقى يبحث معالجة القضايا المشاكل التي تحد من زيادة الانتاج النفطي بجانب مشاكل الامداد والتوزيع وصفوف الوقود واستغلال الغاز الصاحب لانتاج النفط. وأكد ان التوصيات تكون بمثابة خطة عمل للنهوض بالقطاع حتي تنعكس علي حياة المواطنين . ومن جهته اشار، مدير عام الشركة الوطنية للبترول (سودابت) ايمن ابو الجوخ، إلى الجهود التي تبذل لعودة القطاع كداعم اساسي في نهضة السودان، واهمية الطاقة التي تحرك كافة القطاعات الصناعية والزراعية.

