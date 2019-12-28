هلال”صدقي” يؤكّد صحوته ويجندل النجم الساحلي في تونس

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الخليج 365 :
ممثل السودان الوحيد في أبطال أفريقيا يقدّم مباراة قتالية أمام النجم الساحلي في تونس ويحرز ثلاث نقاط غالية.
أكّد الهلال السوداني عودته القويّة بفوزه على مضيفه النجم الساحلي بهدفٍ دون مقابل اليوم”السبت” ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.
ورد”الأزرق” بقوةٍ على الخسارة التي تلقاها في المرحلة الثانية أمام الأهلي المصري مستعيدًا نغمة الانتصارات مجدّدًا في البطولة الإفريقية.
ودفع المدرب المصري حمادة صدقي بتوليفة ضمت كلاً من جمال سالم، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي، أبو عاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، محمد دراج، بشة الصغير، سليم محمد، وليد الشعلة.
ونجح الهلال منذ البداية في إحكام السيطرة على اللقاء رغم الهجوم الضاغط من جانب أصحاب الأرض في الشوط الأوّل غير أنّ الدفاع السوداني كان في الموعد وتماسك ليقتنص نقاطًا غالية.
وأفلح لاعب الهلال أطهر الطاهر في منح فريقه هدف التقدّم في الدقيقة الـ”59″ بعد مجهود كبير .
ورفع الهلال رصيده إلى”6″ نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي يملك ذات الرصيد.
وسيستقبل الهلال السوداني في العاشر من يناير القادم نظيره النجم الساحلي بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات بأبطال أفريقيا.
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