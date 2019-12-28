«راعي أغنام» .. وظيفة جديدة للطائرات من دون طيار.!

الخليج 365 :

للطائرات من دون طيار «الدرونز» استخدامات متعددة، سواء تجارية أم عسكرية، مثل نقل المنتجات أو المراقبة، لكن مؤخراً استطاع مزارعون في نيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا تحويل تلك الطائرات الحديثة إلى رعاة أغنام. فوفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، لم ينظر هؤلاء المزارعون لتلك الطائرات على أنها لعبة، بل أداة يمكن أن تساعدهم في تربية الأغنام التي تأكل من المراعي، ويحتاج صاحبها إلى متابعتها والتأكد من عدم فقدان إحداها، وهو ما توفره «الدرونز». ونقلت الصحيفة عن المزارع النيوزيلندي، كوري لامبيث، قوله إنه يستخدم تلك الطائرات مثل الكلاب في متابعة الأغنام حيث إنه قام بتركيب جهاز به أصوات لنباح الكلاب تستخدم عند جنوح الأغنام عن الطريق. وكذلك ذكر المزارع جيسون رينتول أنه يستخدم الطائرات من دون طيار في متابعة الأغنام والغزلان والماشية لأنها موفرة للوقت حيث كان يحتاج لـ4 أشخاص مع كلبين على الأقل، ولكن مع تلك الطائرات يمكن الاعتماد على رجلين فقط. وأضاف أن الكلاب لم تكن تحب تلك الطائرات، لكن بمرور الوقت اكتشفت أنها تساعدها في عملها.