عاجل..الهلال ينهي الحصة الاؤلى بالتعادل أمام النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - 28 ديسمبر، 2019 انهي فريقي الهلال السوداني الشوط الاؤل بالتعادل السلبي أمام النجم الساحلي … المادة السابقة الأهلي شندي في مأزق حقيقي بكادوقلي المقالة القادمة «راعي أغنام» .. وظيفة جديدة للطائرات من دون طيار.!

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