الأهلي شندي في مأزق حقيقي بكادوقلي

الخليج 365 : قال صبري عبد الله المدرب العام للأهلي شندي، إن فريقه يواجه نقصا حادا في صفوف الفريق بدرجة أنه سيخوض المباراة بلاعب واحد على مقاعد البدلاء مبينا أن عدد اللاعبين المتواجدين ببعثة الفريق (14) لاعبا فقط بينهما حارسي مرمى ليكون على مقاعد البدلاء أحدهما بجانب لاعب آخر، وهو ما يعني أن الفريق قد يواجه مشكلة حقيقية حال تعرض أكثر من لاعب للإصابة، أو الطرد في المباراة أمام أسود الجبال غدا لحساب الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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