وزير الطاقة: (10) ملايين دولار قيمة الغاز المصاحب لإنتاج النفط ويحرق في الهواء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، تحديات قطاع الطاقة والنفط في زيادة الإنتاج النفطي ليصل (100) ألف برميل يومياً هي طاقة المصفاة التشغيلية، وزيادة المخزون النفطي، وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات النفطية بأقصر الطرق.

وكشف الوزير خلال مخاطبته ملتقى السودان الأول للنفط والغاز بالخرطوم اليوم “السبت”، عن عزم وزارته استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يحرق في الهواء وتقدر قيمته بـ (10) ملايين دولار يومياً، بجانب استغلال الغاز المكتشف في مربع (15-8) للاستفادة منه في تشغيل المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء.

وأعلن إبراهيم، عن توقيع عقد تشغيل مشروع كهرباء الفولة لاستغلال الغاز في الربع الأول من 2020م، وأكد التزامه بتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها المتلقى وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لمقابلة التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز.

ووجه الوزير، الشركة الوطنية للبترول (سودابت)، بقيادة مبادرات تطوير قطاع النفط مع الخبراء بالقطاع والمختصين بالجامعات الوطنية، وأن تكون مقراً للبحوث والدراسات التي تعنى بوقف تدهور إنتاج النفط وزيادة المخزون.

وقطع الوزير، بتحقيق تغيير كبير في مجال الطاقة والتعدين، وإحداث ثورة حقيقة بزيادة الإنتاج النفطي لتغطية حوجة البلاد من المنتجات البترولية وتشغيل المنشآت النفطية بطاقتها التشغيلية الكاملة من مصافي ومحطات ضخ وخطوط نقل وموانئ تصدير.

بدوره، أكد وكيل الوزارة د. حامد سليمان حامد، أن الملتقى يحمل الهموم الوطنية لمعالجة القضايا الأساسية، والعمل على نهضة القطاع ومعالجة المشاكل التي تحد من زيادة الإنتاج النفطي، بجانب مشاكل الإمداد والتوزيع وصفوف الوقود، واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والسعي لمعالجة مشاكل المجتمعات المحيطة بحقول البترول بتوفير الخدمات.