قيادي بتجمع المهنيين يصف قوى الحرية والتغيير بـ(التلكأ في تكوين المجلس التشريعي بمبررات غير مقبولة

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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قال القيادي بتجمع المهنيين، د. أمجد فريد، إن تأخير تكوين المجلس التشريعي غير مقبول وغير معقول، وحمل التأخير لقوى الحرية والتغيير، وإشار إلى أن التبريرات المتداولة من قوى التغيير بأن السلام هو سبب التأخير غير مقبوله وتتعارض مع سعيها الحثيث حالياً لتعيين ولاة.
وشدد فريد في توضيح على صفحته الرسمية بـ ” فيسبوك” على أن قرار إجازة الميزانية الحالية سيكشف ظهر قوى الحرية والتغيير، ويُبين عواقب تأخيرها لتكوين المجلس التشريعي وإكمال هياكل السلطة الانتقالية.
منوها إلى أن المكان الوحيد الذي كانت تستطيع فيه الحرية والتغيير الاعتراض على الميزانية وعدم إجازتها كان ” البرلمان الانتقالي” الذي تتلكأ حتى الآن في تكوينه.وأضاف “موضوع عملية السلام قابل للحل عندما يُطرح للحوار بشكل واضح في مائدة التفاوض وليس استخدامه كمبرر لتأخير تشكيل التشريعي”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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